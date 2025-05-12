2'nci Lig Play-Off maçında Vanspor, 68 Aksarayspor ile 2-2 berabere kaldı

Vanspor, TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup Play-Off 2’nci Tur ilk maçında evinde ağırladığı 68 Aksarayspor ile 2-2 berabere kaldı. Vanspor, maçın 10’uncu dakikasında rakip takımdan Ahmet Abdullah Çakmak'ın attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. Rakip kalede birçok pozisyon bulan ev sahibi takımın gollerini 24’üncü dakikada Sebahattin Destici ve 41’inci dakikada Harun Kavaklıdere kaydetti. İkinci yarıya hızlı başlayan 68 Aksarayspor, 53’üncü dakikada İbrahim Yıldız'ın serbest vuruştan kaydettiği golle maçı 2-2’ye getirdi. Bu dakikalardan sonra başka gol olmayınca maçın skoru değişmedi.

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