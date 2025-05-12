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        2'nci Lig Play-Off maçında Vanspor, 68 Aksarayspor ile 2-2 berabere kaldı

        STAT:Van AtatürkHAKEMLAR: Gürcan Hasova, Azem Zorlu, Faruk YağlıVANSPOR: Taha Cengiz Demirtaş - Emre Batuhan Adıgüzel, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Sabahattin Destici (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 19:18 Güncelleme: 12.05.2025 - 19:25
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        2'nci Lig Play-Off maçında Vanspor, 68 Aksarayspor ile 2-2 berabere kaldı
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        STAT:Van Atatürk

        HAKEMLAR: Gürcan Hasova, Azem Zorlu, Faruk Yağlı

        VANSPOR: Taha Cengiz Demirtaş - Emre Batuhan Adıgüzel, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Sabahattin Destici (Dk. 61 Hasan Bilal), Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara (Dk. 86 Samed Ali Kaya), Eyüp Akcan (Dk. 69 Serkan Odabaşoğlu), Harun Kavaklıdere (Dk. 61 Batuhan Kör), Mert Örnek (Dk. 86 Medeni Bingöl), Okan Eken

        68 AKSARAYSPOR: Ali Türkan - Oğuzhan Açıl (Dk. 73 Ercan Yazıcı), Onur Ramazan Toprak, İbrahim Yılmaz (Dk. 90+4 Yasin Abdioğlu), Atamer Bilgin, Ahmet Kağan Malatyalı, Ahmet Abdullah Çakmak, Sezer Yıldırım, Cengiz Ötkün (Dk. 83 Şahin Fıstıkçı), Abdurrahman Canlı, Onur Ural (Dk. 73 Doğan Ateş)

        GOLLER: Dk. 37 Okan Eken, Dk. 40 Harun Kavaklıdere (Vanspor), Dk. 10 Ahmet Abdullah Çakmak, Dk. 53 İbrahim Yıldız (68 Aksarayspor)

        SARI KARTLAR: Sabahattin Destici, Bekir Can Kara, Yusuf Abdioğlu (Vanspor), Sezer Yıldırım, Abdurrahman Canlı, Ahmet Kağan Malatyalı, Doğan Ateş (68 Aksarayspor)

        Vanspor, TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup Play-Off 2’nci Tur ilk maçında evinde ağırladığı 68 Aksarayspor ile 2-2 berabere kaldı. Vanspor, maçın 10’uncu dakikasında rakip takımdan Ahmet Abdullah Çakmak'ın attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. Rakip kalede birçok pozisyon bulan ev sahibi takımın gollerini 24’üncü dakikada Sebahattin Destici ve 41’inci dakikada Harun Kavaklıdere kaydetti. İkinci yarıya hızlı başlayan 68 Aksarayspor, 53’üncü dakikada İbrahim Yıldız'ın serbest vuruştan kaydettiği golle maçı 2-2’ye getirdi. Bu dakikalardan sonra başka gol olmayınca maçın skoru değişmedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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