Van'da nakliye aracında 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi, 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Tuşba ilçesinde yapılan denetimler sırasında durdurulan nakliye aracında dedektör köpek yardımıyla arama yapıldı. Aramada araçta 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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