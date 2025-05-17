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        Erciş'te engelli bireyler bir günlük askerlik sevinci yaşadı

        Van'ın Erciş ilçesinde Engelliler Haftası nedeniyle 11 engelli genç 'Temsili Askerlik Uygulaması' ile Erciş Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:34 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:40
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        Erciş'te engelli bireyler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
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        Van’ın Erciş ilçesinde Engelliler Haftası nedeniyle 11 engelli genç 'Temsili Askerlik Uygulaması' ile Erciş Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

        Engelliler Haftası nedeniyle Erciş ilçesinde 11 engelli gence, 'Temsili Askerlik Uygulaması’ kapsamında üniformaları giydirildi. Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Erciş İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş, Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve aileler katıldı. Kısa süre eğitim verilen ve askeri üniforma giydirilen gençler, yemin ederek bir günlüğüne askerlik yaptı. Törende, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Burak Küçükyazıcı'nın Down sendromlu kardeşi Berat Küçükyazıcı da bir günlük askerlik için valiziyle evinden alınıp komutanlığa getirildi. Küçükyazıcı, ağabeyi ile birlikte yemin ederek askerlik sevincini yaşadı. Törende engelli bireyler bir gün de olsa askerliği yapmanın gururunu yaşarken, bazı aileler ise mutluluk gözyaşı döktü.

        ‘HER BİRİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ’

        Törende konuşan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Engelliler Haftası olduğunu belirterek, "Bugün Engelliler Haftası. Hepimiz biliyoruz ki her birimiz engelli adayıyız. Biz her daim engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Bir farkındalık oluşturmak için her zaman bu tarz programları destekliyoruz. Ben İlçe Jandarma komutanlığımız başta olmak üzere personelleri ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

        Erciş Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş ise "Bugün burada askerliğini temsilen ifa eden evlatlarımız bu üniformanın ne kadar kutsal ve onurlu bir sorumluluk olduğunu göstermişlerdir. Bu anlam dolu askerlik onların hayatların da unutulmaz bir anı, bizler için tarif edilmez gurur vesilesi olmuştur" diye konuştu. Konuşmaların ardından bir günlük askerlik görevini yapan gençlere terhis belgeleri ve hediyeler verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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