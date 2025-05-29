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        Van'da mezarlıktaki yangın söndürüldü; bazı mezarlar zarar gördü

        VAN'ın Erciş ilçesindeki Alkanat mezarlığında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 20:05 Güncelleme: 29.05.2025 - 20:05
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        Van'da mezarlıktaki yangın söndürüldü; bazı mezarlar zarar gördü
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        VAN’ın Erciş ilçesindeki Alkanat mezarlığında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bazı mezarlar zarar gördü.

        İlçenin Alkanat Mahallesindeki mezarlıktan öğleden sonra duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alan ve bazı mezarların zarar gördüğü belirtilirken, Van Büyükşehir Belediyesi Erciş İtfaiye Grup Amirliğinde görevli Veysel Kartal, alevlerin güçlükle kontrol altına alındığı belirterek, "Haber verilmesi üzerine hemen müdahalede bulunup yangını kontrol altına aldık. Ancak ilçede kavak ağaçlarından kaynaklı yoğun polen bulunuyor. Bu pamuklar da hemen alev alabiliyor. Daha kötü olayların yaşanmaması için vatandaşların özellikle kavak ağaçlarından kaynaklı polenler konusunda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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