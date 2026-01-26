Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da AFAD ekiplerine yönelik çığda arama kurtarma eğitimlerinin birinci etabı tamamlandı

        Van'da Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, farklı illerden gelen personele verilen çığda arama kurtarma eğitimlerinin birinci etabı tamamlandı.

        Giriş: 26.01.2026 - 12:12 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:12
        Van'da Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, farklı illerden gelen personele verilen çığda arama kurtarma eğitimlerinin birinci etabı tamamlandı.

        AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ülke genelinde yaşanabilecek çığ olaylarına hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla farklı illerden gelen AFAD personeline "Çığda Arama Kurtarma ve Müdahale Eğitimi" verildi.

        Bu kapsamda, Hakkari, Ağrı, Siirt, Muş, Bingöl, Iğdır, Şırnak, Batman ve Bitlis'ten gelen ve birinci grup eğitim programında yer alan görevliler, çığ riski analizi, çığ bölgesinde güvenli çalışma yöntemleri, çığda arama kurtarma, sondalama ve arama kurtarma sırasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirildi.

        Van'da 10-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenen eğitim, çığda arama kurtarma tatbikatı ile sona erdi.

