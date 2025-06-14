Hava sahası kapandı, Van-İran sınırında kara yolu trafiği başladı

İSRAİL'insaldırısı sonrası İran hava sahası uçuşlara kapanırken, ülkelerine dönmek İranlılar ile İran'dan gelen turistler, kara yolunu kullanmaya başladı. Van'ın Saray ilçesinde bulunan ve İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda karşılık geçişler sürüyor.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası bölgede gerginlik sürerken, İran hava sahası da uçuşlara kapandı. Ülkelerine dönmek İranlılar ile İran'dan gelen turistler, kara yolunu kullanmaya başladı.

'UÇUŞLAR İPTAL OLUNCA KAPIYA GELDİK'

Tahran'dan dönen ve İstanbul'da yaşadığını belirten kişi, "Tahran'dan geliyorum, İstanbul'da yaşıyorum. Turist olarak gittim. Uçuşum pazar günüydü. Uçuşlar iptal olunca kapıya geldik. Çoğu arkadaşımız da bu şekilde. Amerika'dan, Almanya'dan gelen arkadaşlar var. Çoğu kişi bu şekilde mecburen çıkış yapmak zorunda. Maalesef Van ve etraf şehirlerde de uçuş kalmamış. Biletler perşembe, cuma gününe kadar satılmış. Otobüsle İstanbul'a dönmek zorundayız. Tabii savaş dolayısıyla huzursuzluk var. Gelecek ne getirecek bilinmiyor. İnsanlar lüzumsuz yere bir korku yaşayacak" diye konuştu.

'İRAN MİLLETİNİN HİÇ KORKUSU YOK'

İranlı bir turist de "İran'dan geliyorum. Hava yolları kapalı olduğu için buraya geldim. Buradan da Almanya'ya uçacağım. Uçak arayacağım, bakalım inşallah şansım olursa bulurum. Duydum 2 haftadır tüm uçaklar dolu. Ama inşallah buluruz. Ama İran'da durum şu an iyi değil; her yeri mahvettiler. Ama İran milletinin hiç korkusu yok" dedi.

'BU BİR KAÇIŞ DEĞİL'

Kapıköy Gümrük Kapısı'nda araç saha sorumlusu Faruk Platin, "Savaş başladı, bizi de etkiledi tabii ki. Biraz yoğunluk düştü. Daha doğrusu bu savaşla ilgili hepimiz mağdur olduk. Şu anda yolcu sayısı düştü. İki gündür savaş başladığından beri yolcu sayımız düştü. Gelenler her zamanki gibi turist olarak geliyor, bu bir kaçış değil. İranlılar normal bir turist olarak Türkiye'ye giriş yapıyor" diye konuştu.