İran'dan Van'a gelen Kanada, Filipinler ve Tayland vatandaşları ülkelerine gidiyor
İRAN'daki Kanada, Filipinler ve Tayland vatandaşı bir grup, ülkelerine gidebilmek için Van'ın Kapıköy Gümrük Sınır Kapısı'na geldi.
İRAN'daki Kanada, Filipinler ve Tayland vatandaşı bir grup, ülkelerine gidebilmek için Van'ın Kapıköy Gümrük Sınır Kapısı'na geldi. Gruptakiler burada bekleyen servislerle havalimanına götürüldü.
İsrail'in 13 Haziran’da başlattığı saldırının ardından İran'daki Kanada, Filipinler ve Tayland vatandaşları, ülkelerine dönmek üzere harekete geçti. İran'da hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla bölgeden ayrılanların, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturduğu belirtildi. İran'dan Türkiye'ye geçecek olan bu ülkelerin vatandaşlarının, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın önünde bekleyen servislerle Van merkeze oradan da uçaklarla kendi ülkelerine gideceği kaydedildi.
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