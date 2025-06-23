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        İran'dan Van'a gelen Kanada, Filipinler ve Tayland vatandaşları ülkelerine gidiyor

        İRAN'daki Kanada, Filipinler ve Tayland vatandaşı bir grup, ülkelerine gidebilmek için Van'ın Kapıköy Gümrük Sınır Kapısı'na geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 17:50 Güncelleme: 23.06.2025 - 17:55
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        İran'dan Van'a gelen Kanada, Filipinler ve Tayland vatandaşları ülkelerine gidiyor
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        İRAN'daki Kanada, Filipinler ve Tayland vatandaşı bir grup, ülkelerine gidebilmek için Van'ın Kapıköy Gümrük Sınır Kapısı'na geldi. Gruptakiler burada bekleyen servislerle havalimanına götürüldü.

        İsrail'in 13 Haziran’da başlattığı saldırının ardından İran'daki Kanada, Filipinler ve Tayland vatandaşları, ülkelerine dönmek üzere harekete geçti. İran'da hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla bölgeden ayrılanların, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturduğu belirtildi. İran'dan Türkiye'ye geçecek olan bu ülkelerin vatandaşlarının, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın önünde bekleyen servislerle Van merkeze oradan da uçaklarla kendi ülkelerine gideceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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