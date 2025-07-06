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        Van'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın

        VAN'ın Tuşba ilçesi Hurdacılar Sitesi'nde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 12:56 Güncelleme: 06.07.2025 - 13:00
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        Van'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın
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        VAN'ın Tuşba ilçesi Hurdacılar Sitesi'nde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Tuşba ilçesindeki Hurdacılar Sitesi’nde, saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir ve Tuşba Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Polis, yangının çıktığı bölgeye ekiplerin dışında kimseyi yaklaştırmıyor.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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