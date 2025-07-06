Van'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın kontrol altına alındı (2)

Van'ın Tuşba ilçesi Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 10 itfaiye aracı, 40 personel ile müdahale edilen ve iş makineleri ile de söndürme çalışmalarına destek verilen yangının çıkış nedeni, ekiplerin çalışması sonucu belli olacak.

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