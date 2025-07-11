Van'da 125 personelle trafik kazası tatbikatı

VAN'ın Erciş ilçesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda 4 ilden 125 personelin katılımıyla trafik kazası tatbikatı yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği kafa kafaya çarpışan 2 araçtaki yaralılar kurtarıldı.

UMKE koordinasyonunda Van, Bitlis, Ağrı ve Hakkari illerinden UMKE, AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve Türk Kızılay'ın yer aldığı 125 personelle Van-Erciş kara yolunun 10’uncu kilometresinde trafik kazası tatbikatı yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği kafa kafaya çarpışan araçlardaki yaralılar kurtarıldı.

Tatbikatın vatandaşları daha bilinçli hale getirmek olduğunu söyleyen Van İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Levent Bayram, “Bugün 2025 yılı bölge tatbikatının 3’üncü günündeyiz. Bugün senaryo gereği 2 aracın kafa kafaya çarpışmasına istinaden 8 yaralıya UMKE ekiplerimiz olay yerinde müdahale ettikten sonra 112 acil yardım ambulanslarımızla hastaneye sevkleri gerçekleştirildi. Bu tatbikatımızın amacı halkımızı daha bilinçli hale getirmek. UMKE profesyonel ordumuzu daha iyi bir seviyeye taşıyabilmektir” dedi.