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        Van Kültür Yolu Festivali başladı

        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 7'nci durağı Van oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 16:50 Güncelleme: 12.07.2025 - 16:55
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        Van Kültür Yolu Festivali başladı
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        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 7’nci durağı Van oldu. Kentte 9 gün boyunca sürecek festivalde konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinlikler olacak.

        Van'da bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kültür Yolu Festivali’nin açılışı Van Müzesinde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi, Van Vali Yardımcısı Tuğba Polat, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas’ın katılımıyla yapıldı. Van Kültür Yolu Festivali süresince 20 noktada konserlerden tiyatroya, operadan sergilere, söyleşilerden atölyelere ve çocuk etkinliklerine kadar 300'den fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

        Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Van Kültür Yolu Festivali’nin açılışını yapmak üzere bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tarihi mirası, arkeolojik zenginliği, sanatsal birikimi ve gastronomik çeşitliliği ile Van'ın, Kültür Yolu Festivaline kendi rengini ve dokusunu kattığını belirten Çam şöyle konuştu:

        "9 gün boyunca konserlerle, sergilerle, temsil ve gösterimlerle, söyleşiler, atölyeler ve gastronomi etkinlikleriyle dolu dolu geçecek olan Kültür Yolu Festivali'nin en önemli noktası dünyanın ve Türkiye'nin zengin kültürel birikimini buraya taşıyacağı gibi Van'ın özgün sanatsal değerlerini, kültürel mirasını, el sanatlarını, tarihi mekanlarını, inanç noktalarını, doğal zenginliklerini, lezzet duraklarını, şehir kültürünü, birlik ve beraberliğini ve daha nicesini sayabileceğimiz eşsiz özelliklerini de Türkiye'nin gündemine taşıyacaktır. Türkiye'nin dört bir yanından, bölge şehirlerimizden, hatta sınır ötesinden pek çok kişi de bu festivallerimize katılıyor. Kültür Yolu Festivali bu noktadan ele alındığında yalnızca sanatın ve kültürün değil, aynı zamanda turizmin ve ekonominin de kalbinin attığı, şehirlerimizin ‘Marka Şehir’ olma vizyonuna hizmet eden bir organizasyon haline gelmiş durumda. Van bu noktada zaten geçmişten günümüze bir marka şehir ve tam da bu nedenle Kültür Yolu Festivali bu şehre çok yakışıyor."

        Kültür Yolu Festivali'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak en önem verdikleri noktanın çocuklar olduğunu belirten Çam, bu festivalde içeriklerin en önemli bölümlerden birini çocuklara ayırdıklarını söyledi. Çam, "Dünyaca ünlü İspanyol sanatçı Pablo Picasso'nun tabloları ile 'Gümüşü Sanata Dönüştüren Urartu Mirası', Filistin mücadelesine bir saygı duruşu olarak hazırlanan 'Filistin Benim Vatanım' sergisinde göreceğimiz özel el sanatı ürünleri ile yüzyıllardır bu topraklarda gönüllere işleyen nağmeler Van Kültür Yolu Festivali boyunca bir arada olacak. Van'ın kadim mirası ile taşıdığı merkez şehir olma özelliği, inanıyorum ki bu festival süresince de kendisini gösterecek. Vanlıların yanı sıra Türkiye'nin her yerindeki özellikle de Hakkari'den Ağrı'ya, Siirt'ten Bitlis'e ve Şırnak'a kadar tüm komşu şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızı, 9 gün sürecek bu kültürel şölene ortak olmaya davet ediyorum. Bir arada olmanın, bir ve beraber olmanın en anlamlı hali kültürle, sanatla, müzikle ve edebiyat ile birlikte olmaktır" dedi.

        Van Vali Yardımcısı Tuğba Polat ise festival heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl 2’ncisi düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali, 12 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar tam 9 gün boyunca şehrimizi adeta bir kültür ve sanat merkezine dönüştürecek. Bu kapsamda 19 ayrı noktada 321 etkinlik gerçekleşecek. Şehrin dört bir yanı, konserler, tiyatrolar, sergiler söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle dolup taşacak. Festivalimiz sadece kültürel ve sanatsal bir buluşma değil aynı zamanda Van'ın tarihi, ekonomik ve turistik potansiyelini görünür kılmak açısından büyük bir fırsattır. Yerli ve yabancı misafirlerimiz bu vesileyle, Van’ımızın binlerce yıllık medeniyet izleriyle, halkımızın sıcak misafirperverliğiyle tanışma imkanı bulacaklardır" ifadelerini kullandı.

        Açılış konuşmalarının ardından, Van Müzesi'nde ziyarete açılan ‘Gizem Dolu Anadolu Sergisi’, ‘Van Yadigarı: Gümüşü Sanata Dönüştüren Urartu Mirası Sergisi’, ‘Işık Doğudan Yükselir Sergisi’, ‘Şehzadeler ve Sultanlar Oyuncak Sergisi’, ‘Yaşayan Miras: Çorap ve Patik Sergisi’, ‘Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması’, ‘Kuşlar ve Şeyler Sergisi’, ‘Kişisel Seramik Sergisi’, ‘Van Geleneksel El Sanatları Sergisi’, ‘Urartu'dan Günümüze Kadın Sergisi’, ‘Gökyüzünden Türkiye Sergisi’ ve ‘Türkiye'nin Minyatürleri Sergisi’ni ziyaret edilerek, ‘Türkiye'nin Ustaları’ belgesel gösterimi izlendi. Protokol üyeleri daha sonra Hüsrevpaşa Camisi'ndeki ‘Adil-i Mutlak Hat Sergisi’, İpekyolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisi'ndeki ‘Filistin Benim Vatanım Sergisi’ ve Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi'ndeki ‘Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir Sergisi’ni gezerek eserleri yerinde inceledi.

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