ASELSAN Tekno Macera TIR'ı Van'da

ASELSAN’ın 50’nci Yıl Çocuk Şenliği için tasarlanan Tekno Macera TIR'ı, yeni durağı olan Van’da çocukları bilim ve teknoloji yolculuğuna çıkarıyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, ASELSAN’ın 50’nci Yıl Çocuk Şenliği vesilesiyle tasarlanan Tekno Macera TIRı, Türkiye turu kapsamında yeni durağı olan Van’da çocuklarla buluştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ile Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi başkanlığındaki heyet de ASELSAN Tekno Macera standını ziyaret etti. Heyete Mucitler Müzesi, Dijital Kitap ve Bilim Şov gösterisi hakkında bilgiler aktarıldı. Van Müzesi’nin bahçesindeki Çocuk Köyünde etkinliklerine başlayan ASELSAN 50’nci Yıl Çocuk Şenliği, 20 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENİYOR

Kasım ayına kadar Türkiye’nin farklı şehirlerinde çocuklarla buluşacak olan Tekno Macera TIR'ı, ASELSAN’ın yenilikçi çözümleri ve geleceğe yönelik vizyonu ile interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinlikler sunuyor. Proje ile teknoloji ve bilimi Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarla buluşturmak, teknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller yetiştirilmesinin desteklemesi hedefleniyor.