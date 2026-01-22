Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da çıkan yangında 5 işyeri zarar gördü

        Van'ın Erciş ilçesinde çıkan yangında 5 işyeri zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 22:59 Güncelleme: 22.01.2026 - 22:59
        Van'da çıkan yangında 5 işyeri zarar gördü
        Van'ın Erciş ilçesinde çıkan yangında 5 işyeri zarar gördü.

        Van Yolu Caddesi'ndeki bir işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi Erciş İtfaiye Amirliği ekipleri, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, caddedeki diğer işyerlerine de sıçradı.

        Alevlere müdahale eden ekiplerin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında 3 işyeri tamamen yandı ve 2 işyerinin çatısı kullanılamaz hale geldi.



