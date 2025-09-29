Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da üç ayrı operasyonda 113 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        VAN'ın iki ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda durdurulan araçlarda 113 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 20:17 Güncelleme: 29.09.2025 - 20:20
        Van'da üç ayrı operasyonda 113 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        VAN'ın iki ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda durdurulan araçlarda 113 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde gerçekleştirdikleri 3 ayrı operasyonda durdurulan araçlarda arama yaptı. Araçlarda bir kısmı boya/macun kutusunda olmak üzere 80 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ve 32 kilo 360 gram eroin olmak üzere toplam 113 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

