Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binası acil hasta kabulüne başladı

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VAN (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu Ek Binasında acil servis hizmete açıldı.

Acil serviste ilk hastayı muayene eden Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, ek binayı daha aktif kullanmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Ek binada 20 poliklinikte hastalara hizmet vermeye başladıklarını aktaran Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana hastalara en kaliteli sağlık hizmetini vermek için yönetim olarak çaba gösteriyoruz. Bölge illerine sağlık hizmeti veren kurumumuzda imkanlarımızı hastalarımız için seferber ediyoruz. Hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşımını sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla daha önce aktif kullanılmayan kent merkezindeki İpekyolu ek binamızda acil servis hizmetini başlattık. Bu sayede ana binamıza gelme imkanı bulamayan hastalar kent merkezindeki birimimize rahatlıkla ulaşarak tedavi olabilecektir."

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