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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da üretime başlayacak 16 tekstil fabrikasında binlerce genç iş sahibi olacak

AA

Van'da üretime başlayacak 16 tekstil fabrikasında binlerce genç iş sahibi olacak

VAN (AA) - MESUT VAROL - Van'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak 16 fabrikada kısa süre sonra üretime başlanması hedefleniyor.

Van ekonomisinin canlandırılması ve istihdamın artırılması amacıyla Van-Hakkari kara yolunda 300 dönüm alana kurulan Tekstilkent'te yer kalmaması üzerine ikinci etap için geçen yıl başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kente gelen yatırımcıların taleplerinin yerine getirilmesi için Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yerleşkesindeki 42 hektarlık alan, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle parsellenerek firmalara verildi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğine üye İzmir'deki firmaların, 6. bölge teşviklerinden yararlanarak söz konusu arsalara temelini attığı 10 fabrikanın inşaatında sona gelindi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında yapımı tamamlanan 6 fabrika binası da firmalara tahsis edildi.

Tekstil sektöründe 8 bin gencin istihdam edildiği Van'da, Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni kurulacak fabrikalarla binlerce kişiye yeni iş kapısının açılması bekleniyor.

- "Van tekstil sektörünün parlayan yıldızı"

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine, OSB'de tekstil yatırımları için ayrılan 110 hektarlık alanın 42 hektarlık bölümünde altyapıyı tamamladıklarını söyledi.

Kentte hazır giyim sektöründe yatırım yapmak isteyenlerin yoğun başvurusuyla karşılaştıklarını anlatan Güray, "Beklediğimizin üzerinde ilgi ve başvuru var. Firmaların mali ve teknik açıdan değerlendirilmesinin ardından tahsisler yapıldı. Alanda 10 fabrikanın inşaatı hızla ilerliyor. 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' kapsamında da 6 tane 5'er bin metrekarelik fabrika binaları yapıldı ve üretim yapacak firmalara tahsis edildi." dedi.

Yakın zaman 10 fabrikanın daha hızla ihale edileceğini belirten Güray, şunları kaydetti:

"Van genelinde 8 bini geçen tekstil istihdamımızın gelecek yıl 20 bine yaklaşacağını öngörüyoruz. Van tekstil sektörünün parlayan yıldızı. Ciddi talepler var. Sektörün önde gelen aktörleri ilgi gösteriyor. Biz de bir yandan altyapı çalışmalarını hızlıca tamamlarken bir yandan da Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde onaylanan faizsiz kredi desteği ve sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları yetiştirmek suretiyle sektörün yakaladığı bu ivmenin düşmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kurumsal, ihracat yapan, belli üretim kapasitesine sahip, dünyada önemli pazara sahip firmaların bölgemizi tercih etmesi bizi mutlu ediyor."

- "Hem İstanbul hem de Ege'den ciddi yatırımcılar Van'a geldi"

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya da özellikle 2021'de hazır giyim sektöründe ciddi bir yükseliş katettiklerini belirtti.

Bu yıl ihracatta ve iç piyasada büyümenin devam ettiğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"İstanbul'u moda merkezi, Anadolu'yu üretim merkezi yapmak istiyoruz. Bu sebepten dolayı 81 ili geziyoruz. Yatırım yapacağımız illeri tespit ediyoruz. Bu bölgelerden biri de Van. Son bir yılda hem İstanbul hem de Ege'den ciddi yatırımcılar Van'a geldi. Yeni yapılacak yatırımlarla hem üretim kapasitemizi artıracağız hem de istihdamımızda önemli bir artış söz konusu olacak. Avrupa'ya olan ihracatımızın yanında Amerika'ya ihracatımızı artırıyoruz. Özellikle Amerika ihracatında yeni bir ölçek yaratmak istiyoruz. Bu açıdan da bu yeni yatırımlar çok önemli. Van'da çok genç ve işsiz bir nüfusun olduğunu tespit ettik. Hazır giyim sektörünün hem kadın hem erkeklerdeki istihdama pozitif katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

- "İlk etapta 1000 kişiyi istihdam edeceğiz"

Van'da inşaatı süren fabrikalarda üretim yapacak Narkonteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay ise kentte yatırım yapmak isteyenlerin önündeki bütün bürokratik engellerin kaldırıldığını söyledi.

Batı illerinde yaş ortalamasının 39, Van'da ise 23 olduğuna dikkati çeken Narbay, "Onun için Van'ı tercih ettik. DAKA ve Valiliğin büyük destekleri var. Türkiye, 2000'li yıllardan sonra katma değeri yüksek ürünler üretmeye başladı. Hazır giyimcilerin büyük kapasiteler yaratması gerekir. Bunu batı illerinde yapmak mümkün değil çünkü çalışacak elaman bulmakta çok zorlanıyorlar. Van, bu anlamda cazip şehirlerden biri. Van'da kuracağımız fabrikada ilk etapta 1000 kişiyi istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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