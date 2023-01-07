Van'da sürücüsü polisten kaçmaya çalışan minibüs kaza yaptı, 2 düzensiz göçmen öldü, 6'sı yaralandı

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VAN (AA) - Van'da sürücüsü "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı sırada ters yöne girerek zırhlı araca ve beton bariyere çarpan minibüsteki 51 düzensiz göçmenden 2'si hayatını kaybetti, 6'sı yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında "Kontrol noktasında mülteci taşıyan araca ateş açıldı" şeklinde gerçeği yansıtmayan iddiaların yer aldığı bildirildi.

Düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün sürücüsünün "Dur" ihtarına uymayarak Özalp ilçesinden şehir merkezine doğru kaçma girişiminde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerimizin ihtarlarına rağmen durmayan araç, Özalp uygulama noktasına geldiğinde ters istikamete girerek önce zırhlı araca, sonra beton bariyerlere çarparak kaza yapmıştır. Olay esnasında kesinlikle silah kullanılmamıştır. Kaza yapan aracın içinde 51 düzensiz göçmenin olduğu tespit edilmiş, 2 düzensiz göçmen trafik kazası neticesinde hayatını kaybetmiş, 6 düzensiz göçmen yaralanmıştır, tedavileri yapılmak üzere çevre hastanelere sevk edilmiştir.



Konuyla ilgili adli tahkikata başlanılmış, aralarında araç sürücüsünün de olduğu 3 kişi gözaltına alınmıştır."

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