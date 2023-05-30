Tuşba Belediyesi 10 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

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VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediyesi, ihtiyaç sahibi 10 engelliye tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engellilerin hayatlarının kolaylaştırılmasına yönelik destekler sürüyor.

Bu kapsamda ev ziyaretleri gerçekleştiren belediye ekipleri, daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi 10 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

Belediye Başkanı Salih Akman, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara hizmet ettiklerini söyledi.

Her şartta engellilerin yanında olduklarını belirten Akman, "Talepte bulunan çok sayıda vatandaşımıza akülü ve tekerlekli sandalye hediye ettik. Vatandaşlarımızın yaşamına dokunmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz aynı zamanda yaşlı, hasta ve özel durumu olan vatandaşlara kişisel bakımdan ev temizliğine kadar bir çok alanda hizmet veriyor." diye konuştu.

Tekerlekli sandalyelerini teslim alan engelliler, desteklerinden dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

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