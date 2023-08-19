Tatillerini Van'a geçiren İranlı turistler ekonomik hareketliliği artırıyor

VAN (AA) - Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, bu yıl yaklaşık 418 bin İranlı turistin Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi.

İran ile en uzun sınır hattına sahip olan Van, özellikle yaz döneminde tatillerini Van'da geçirmek isteyen binlerce İranlı turisti ağırlıyor.

Otellerdeki doluluk oranının arttığı kentte yoğunluk oluşturan İranlı turistler, yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürüyor.

Fevzi Çeliktaş, Kapıköy Sınır Kapısı'nın kent ekonomisinin can damarı olduğunu söyledi.

İran ile sınır ticaretinin yanı sıra turizmin de gelişmesi açısından sınır kapısının önemli olduğunu belirten Çeliktaş, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında Türkiye sınır kapılarının genelinde en çok geçiş yapılan altıncı sınır kapısı Kapıköy oldu. Bu veri bizleri memnun etti. Sınır kapımızın 7 gün 24 saat geçişlere açık olması bunu olumlu etkiliyor. Geçen yıl yaklaşık 290 bin giriş olmuştu, bu yıl ise 418 bin civarında bir geçiş oldu. Bu çok önemli bir veri. Kapıköy, Türkiye'nin en doğusunda hizmet veriyor. İran'ın Razi kapısı da geçişlerde İran tarafında birinci olmuş. Bu da bizim çok önemli. Bunu her zaman söylüyorum, Kapıköy, Van ekonomisinin can damarıdır. Böyle giderse Türkiye'nin de ekonomik can damarı olacak. Binlerce insanımız bu alanda çalışıyor. Turizm geliri genelde tabana yayılan bir gelirdir. Ayrıca Kapıköy'ün tırların transit geçişine açılması ilimize ayrı bir hareketlilik getirecektir. İl ekonomisine çok ciddi bir katma değer sağlayacaktır."