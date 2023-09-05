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        Van'da besiciler yayla yolunun açılışını halay çekerek kutladı

        Van'ın Çatak ilçesinde besiciler, 16 kilometrelik yayla yolunun açılışını halay çekerek kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:57 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:57
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        Van'da besiciler yayla yolunun açılışını halay çekerek kutladı
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        Van Büyükşehir ve Çatak belediyeleri, Narlı ve Sugeldi mahallelerinde besicilerin daha önce at, eşek ve katırlarla vadi ve sarp kayalık patika yolları aşarak ulaştıkları yaklaşık 3 bin rakımlı Arıh Yaylası'na yol yapılması için çalışma başlattı.

        Bölgenin zorlu coğrafyasında 6 süren çalışmayla tamamlanan yol sayesinde mahalleler ile yayla arasındaki yaklaşık 7 saatlik yol 1 saate düşürüldü.

        Kaymakam Sercan Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım ve İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop'un da katılımıyla yaylada düzenlenen törende, vatandaşalar müzik eşliğinde halay çekerek yolun açılışını kutladı.

        Sakarya, besicilerin daha önce yaylaya zor şartlarda ulaştığını söyledi.

        Yaylada yaklaşık 15 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu belirten Sakarya, "Yolumuzu hizmete açtık. Vatandaşlarımız bundan sonra kolay şekilde yaylaya çıkarak hayvanlarına bakabilecek. Biz de yaylada çok iyi ağırlandık. Ulaşımın güçlükle sağlandığı tüm yerlerde çalışmalarımız artarak devam edecek. Yolun açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Şeylan ise bölgeye yayla yolu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Bölgede tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığını ifade eden Şeylan, şunları kaydetti:

        "Havanın ısınmasıyla besicilerimiz yüksek rakımlı yaylalara çıkıyor. Çoğu ailesinin geçimini hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlıyor. Arıh Yaylası'na ulaşım önceden katır ve atlarla sağlanıyordu. Berivan ve besiciler de büyük bir sıkıntı yaşıyordu. Valimiz ve Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yeni bir yol yaptık Araçla ulaşım daha rahat sağlanıyor. Mahallelerle yayla arasındaki 7 saatlik mesafe 1 saate indi. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."

        Sugeldi Mahallesi Muhtarı Abdulbaki Öcal da daha önce at, eşek ve katırlarla patika yolları aşarak yaylaya ulaştıklarını bildirdi.

        Öcal, "Yaylaya önceden 6-7 saatte ancak ulaşabiliyorduk. Şu an araçla 1 saat sürüyor. Haziran'dan eylül sonuna kadar yaylada kalıyoruz. Hastalar olduğunda ambulansın daha rahat erişeceği yola kavuştuk. Bunun sevincini yaşıyoruz." dedi.

        Berivanlardan Miran Eriş, "Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız sesimizi duydu. Yolumuz yapıldı. Her yıl yaylaya çıkıyoruz. Yaklaşık 4 ay kalıyoruz. Ulaşım zor olduğu için çocuklarımızı getiremiyorduk. Çoğu kez hastalarımızı sırtımızda taşıyarak sağlık çalışanlarına ulaştırıyorduk. Yolumuz yapıldı. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Sakarya, Şeylan ve beraberindekiler daha sonra çadırları gezerek besicilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

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