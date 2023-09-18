Van'da devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı
Van'ın Çatak ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Van'ın Çatak ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Bahçesaray'dan kent merkezine seyir halindeki 65 EF 869 plakalı minibüs, Görentaş Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki araziye savrularak devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.