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        Van'da devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı

        Van'ın Çatak ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 13:13 Güncelleme: 18.09.2023 - 13:17
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        Van'da devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı
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        Van'ın Çatak ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Bahçesaray'dan kent merkezine seyir halindeki 65 EF 869 plakalı minibüs, Görentaş Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı.

        Yol kenarındaki araziye savrularak devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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