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        Doğaseverler, Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak için Artos Dağı'na tırmandı

        Van'da bir grup doğasever, Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 3 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na tırmandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:59 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:07
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        Doğaseverler, Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak için Artos Dağı'na tırmandı
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        Van'da bir grup doğasever, Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 3 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na tırmandı.

        Van Gölü Aktivistleri Derneği üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, gölün ve doğanın önemine dikkati çekmek için Gevaş ilçesinde bir araya geldi.

        Artos Dağı'nda tırmanışa başlayan grup üyeleri, yaklaşık 6 saatlik zorlu parkurun ardından zirveye ulaştı.

        Bir süre zirvede kalan doğaseverler, eşsiz manzarada fotoğraf çekti.

        Etkinliğe katılan Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Van Gölü'nün temiz kalması için farkındalık oluşturduklarını söyledi.

        Yaklaşık 6 saatlik yorucu tırmanıştan sonra zirve yaptıklarını belirten Önen, "Zirvede müthiş bir Van Gölü manzarası var. Herkesin bu güzelliğe şahit olması gerekiyor." dedi.

        Tuba Beyhan da zirveye 50 kişilik grupla çıktıklarını bildirerek, "Ekibimizin içinde yeni olan arkadaşlarımız da var. Tırmanış bazı noktalarda biraz zorlu geçti ama çok keyifliydi. Bize bu imkanı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. 3 bin 537 rakımlı bir manzaradan 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' diyorum." ifadelerini kullandı.

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