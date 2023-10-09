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        Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 365 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

        Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 365 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkartıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:08 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:08
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        Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 365 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı
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        Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 365 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkartıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında gölün kirlilikten kurtarılması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla başlatılan proje devam ediyor.

        Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi sahilinde başlatılan projenin birinci etabında dip çamuru ve balçık temizliğini tamamlayan ekipler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve 15 Temmuz Parkı arasındaki 2. etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3. etapta çalışmalarını sürdürüyor.

        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 1 milyon 365 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi.

        Proje kapsamında 14 kilometrelik sahil bandından 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarılması hedefleniyor.

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