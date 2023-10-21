Askerlikte öğrendiği kalp masajıyla babasını hayata döndürdü

EMRE ILIKAN/NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Muradiye ilçesinde yaşayan Resul Gündoğdu, yıkılan odunluğun enkazında kalan ve kalbi duran babasını, 18 yıl önce askerlikte öğrendiği kalp masajıyla hayata döndürdü.

İlçeye 40 kilometre mesafedeki Çakmak Mahallesi'nde oturan 73 yaşındaki Musa Gündoğdu, 10 gün önce yakacak almaya gittiği odunluğun yıkılması sonucu enkaz altında kaldı.

Olayı duyan 39 yaşındaki oğlu Resul Gündoğdu ve komşuları, Gündoğdu'yu yaklaşık 15 dakika sonra enkazdan çıkardı.

Babasının nabzının atmadığını ve kalbinin durduğunu fark eden Gündoğdu, 2005'te askerlik yaparken aldığı ilk yardım eğitiminde öğrendiği yöntemle kalp masajına başladı. Gündoğdu, kalp masajıyla babasını hayata döndürmeyi başardı.

Daha sonra sağlık ekiplerince Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılan Gündoğdu'nun 9 kaburga kemiği ile göğüs kemiğinin kırıldığı ve vücudunda ezilmelerin olduğu tespit edildi.

Hayati tehlikeyi atlatan Gündoğdu'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.

- "Aldığım eğitimle babamın hayatını kurtaracağım aklımın ucundan geçmezdi"

Resul Gündoğdu, AA muhabirine, askerlikte aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde babasının hayatını kurtardığını söyledi.

Odunluk yıkıldığında evden biraz uzakta olduğunu anlatan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Annemin çığlıklarını duydum. Babamın üzerindeki odunları, taşları ve çadır brandayı kaldırdım. Yarı baygın yattığını gördüm. Yüzü morarmıştı. Enkazdan çıkardıktan sonra babamın nabzının atmadığını, nefes alamadığını ve kalbinin durduğunu fark ettim. Heyecan yapmadım. İki dakika boyunca kalp masajı yaptım. Kalbi tekrar çalışmaya başladı. Suni teneffüs yaparak nefes almasını sağladım. İlk yardım eğitimini askerlik yıllarımda almıştım. Bu eğitimle babamın hayatını kurtaracağım aklımın ucundan geçmezdi. Daha sonra ambulansla hastaneye getirdik. Tedavisi iyi gidiyor. Sağılığına kavuşarak aramıza dönmesini bekliyoruz."

Tedavisi devam eden Musa Gündoğdu ise "Her şey bir anda oldu. Odunluk yıkıldı. O esnada bağırdım. Buraya nasıl getirildiğimi hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Durumum iyi. Çocuklarımı, ailemi tekrar gördüğüm için mutluyum. Doktorlar, hemşireler çok ilgili. Tedavimle yakından ilgileniyorlar. Onlardan Allah razı olsun." dedi.

- "Herkes ilk yardım konusunda bilinçlendirilmeli"

Van YYÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nureddin Yüzkat da ilk yardım eğitiminin hayat kurtardığını belirtti.

Herkesin bu eğitimi alması gerektiğini vurgulayan Yüzkat, "Bu vakada ilk yardım eğitiminin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İlkokuldan başlayarak herkes ilk yardım konusunda bilinçlendirilmeli. Hasta yakınının yıllar önce aldığı eğitimin bu kadar faydalı olacağını kendisi de tahmin etmezdi. Topluma örnek olmasını diliyorum." diye konuştu.