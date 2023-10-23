AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu kadın kooperatiflerini ziyaret etti

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gevaş ilçesinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerini ziyaret etti.

Türkmenoğlu ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Ahtamara Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi ile Artos Kadın Kooperatifini ziyaret ederek, aile bütçelerine katkıda bulunan girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Kooperatif başkanlarından çalışmaları hakkında bilgi alan Türkmeoğlu, kadın girişimcilerin güçlenmesi ve sayılarının artırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentte tarımsal üretimin artırılmasını hedeflediklerini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızdan tutun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza kadar birçok dalda 70'e yakın devlet teşviki ile birçok insanın büyük işler başardığını gördük. Kadınlarımız üretim yapıyor. Ürünleri pazarlamak için hep birlikte çalışacağız. Güzel bir başarı hikayesi sergileyen kadınlarımızı tebrik ediyorum."