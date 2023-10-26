Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:21 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

        HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

        Eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, kızının 13 yaşındayken terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

        HDP ve terör örgütü PKK'ya karşı yıllardır mücadele verdiğini belirten Sancar, şunları kaydetti:

        "Eylemimizi yaklaşık 4 yıldır sürdürüyoruz. HDP'nin kapısından ayrılmayacağız. Evlatlarımıza kavuşmak için bu mücadeleyi veriyoruz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Onlardan korkmuyoruz. Devletimiz güçlüdür. Bizim için mücadele veriyor. Evlatlarımıza devletimizin desteğiyle kavuşacağımıza inanıyoruz. HDP'ye tüm yollar kapandı. Bitmiş durumdalar. Kızım, bu katillere güvenme. Beni duyuyor, görüyorsan gel teslim ol. Oralar senin yerin değil. Hayatına kaldığın yerden devam et. Güçlü bir devletimiz var. Bu bayrağın altında doğdun, bu bayrak altında öl. Katillere ait kıyafeti üstünde taşıma, silahlarını yüzlerine at. Gel teslim ol."

        Çocuğu 2015'te dağa kaçırılan Saliha Mert de evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

        Mert, "HDP yandaşları oğlumu kandırdı. Dağa kaçırdılar. Evladıma kavuşmak istiyorum. Oğlum senin o katillerin yanında ne işin var? Onlar bebek katili. Gel devletimize teslim ol. Onlara inanma seni kandırıyorlar. Biz acı çekerken onlar müzik sesiyle sesimizi kesmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak
        Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        "Sosyal medya fenomeni tarafından 15 milyon lira dolandırıldım!"
        "Sosyal medya fenomeni tarafından 15 milyon lira dolandırıldım!"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü!
        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü!
        AYM’den ek gösterge kararı
        AYM’den ek gösterge kararı
        KYK yurdunda asansör kazası: 1 öğrenci öldü
        KYK yurdunda asansör kazası: 1 öğrenci öldü
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        "Bizi fazla akıl bu noktaya getirdi, elimizi vicdanımıza koymamız lazım"
        "Bizi fazla akıl bu noktaya getirdi, elimizi vicdanımıza koymamız lazım"
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Milli Takım'ın miladı
        Milli Takım'ın miladı

        Benzer Haberler

        Hakkari'de soğutma tedavisine ihtiyacı olan bebek, ambulans helikopterle Va...
        Hakkari'de soğutma tedavisine ihtiyacı olan bebek, ambulans helikopterle Va...
        Van'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Van'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Van'da jandarma ekiplerinin trafik eğitimi ve denetimleri devam ediyor
        Van'da jandarma ekiplerinin trafik eğitimi ve denetimleri devam ediyor
        Van'da sondaj borusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı
        Van'da sondaj borusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı
        Van'daki Körzüt Kalesi'nde tapınak olduğu değerlendirilen yapı ve kitabeler...
        Van'daki Körzüt Kalesi'nde tapınak olduğu değerlendirilen yapı ve kitabeler...
        Van'da, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 4. toplantısı yapıldı
        Van'da, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 4. toplantısı yapıldı