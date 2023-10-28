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        Van'da öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı

        Van'da öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "100. yıl" koreografisi oluşturdu, 30 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:23 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:23
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        Van'da öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı
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        Van'da öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "100. yıl" koreografisi oluşturdu, 30 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.

        Erciş'te Yahya Kemal Beyatlı İlk ve Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 110 kişilik grup, okul bahçesinde toplandı. Öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle "100. yıl" koreografisi oluşturdu.

        Daha sonra, yaklaşık 400 öğrencinin yer aldığı koro, Cumhuriyet şarkıları seslendirdi. Etkinlikte, marşlar eşliğinde meşaleler yakıldı.

        Oyunlar oynayan öğrenciler, düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusuna ortak oldu.

        Öğrencilerden Melek Poyrazoğlu, büyük bir sevinçle Cumhuriyet'in yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

        Atalarından devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Poyrazoğlu, "Türk gençleri olarak çok şanslıyız çünkü Cumhuriyet'in 100. yılını görmek bizi çok onurlandırdı. Çok güzel gösterilerimiz oldu. Etkinlikleri başarıyla gerçekleştirdik. Cumhuriyet'imiz bizi ileriye taşıyacak. Bunun gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Öğrenci Şevval Esen ise ülkeyi kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettar olduklarını kaydetti.

        Fatmanur Çeben de birlikte şarkılar söyleyip şiirler okuyarak Cumhuriyet'in kuruluşunu kutladıklarını dile getirdi.

        - Öğrenciler fidan dikti

        Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince düzenlenen etkinlikte de Gevaş ilçesindeki Göründü ve Yuva mahallelerinde ilkokul öğrencileri "100. yıl" koreografisi oluşturdu, 100 fidanı toprakla buluşturdu.

        Polis memurları ile fidan dikerek Cumhuriyet coşkusunu yaşayan öğrencilere ikramda bulunuldu.

        Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli Hasan Kılıç, bugüne özel 100 fidan dikimi yaparak, geleceğe bir emanet bırakmak istediklerini söyledi.

        Kılıç, "100. yıl coşkusu yaşamaları için güzel etkinlikler yaptık. Bu coşkuyu doya doya yaşamalarını sağladık." dedi.

        Göründü Cemil Hakan İlkokul Müdürü Ersin Kuşçi ise "Polis memuru arkadaşlarımızla Cumhuriyet'imizin 100. yılını coşkuyla kutladık. Fidan diktik, etkinlikler düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

        - Öğrenciler 30 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü

        Özalp ilçesindeki Aşağı Mollahasan İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "ay yıldız" koreografisi oluşturdu.

        30 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle mahallede yürüyüş yapan öğrencilere, vatandaşlar destek verdi.

        Sınıf öğretmeni Halime Boz, "Bugün 73 öğrencimizle Cumhuriyet'imizin 100. yılını coşkuyla kutladık. 30 metrelik Türk bayrağıyla köyün içinde yaklaşık 3 kilometre yürüyüş yaptık. Bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Öğrenci Serap Dilemre de "Cumhuriyet'imizin 100. yılını öğretmenlerimizle kutladık. Çok güzeldi. Arkadaşlarımla beraber Türk bayrağımızla köyümüzde yürüdük. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun." şeklinde konuştu.

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