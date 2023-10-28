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        Van'da ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğumu yaklaşan hamile kadın, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:52 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:52
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        Van'da ambulans helikopter hamile kadın için havalandı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğumu yaklaşan hamile kadın, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesine götürülen 38 haftalık hamile kadının muayenesinde doğumunun yaklaştığı tespit edildi.

        Bunun üzerine Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadın için 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.

        İlçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan kadın, Van'daki hastaneye ulaştırıldı.

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