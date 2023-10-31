Van'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları devam ediyor
Van'da Rekabet Kurumu İlkokulunda, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi.
Van'da Rekabet Kurumu İlkokulunda, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi.
Okulun konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Okul Müdürü Hakan Erbenzer, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Erbenzer, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle halk, yönetimde söz sahibi oldu." dedi.
Etkinlik, öğrencilerin şiirler okuması ve gösteriler sunmasıyla sona erdi.