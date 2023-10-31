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        Van'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları devam ediyor

        Van'da Rekabet Kurumu İlkokulunda, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:09 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:13
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        Van'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları devam ediyor
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        Van'da Rekabet Kurumu İlkokulunda, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Okulun konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Okul Müdürü Hakan Erbenzer, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Erbenzer, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle halk, yönetimde söz sahibi oldu." dedi.

        Etkinlik, öğrencilerin şiirler okuması ve gösteriler sunmasıyla sona erdi.

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