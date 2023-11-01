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        Kapıköy Sınır Kapısı'nda turistlere vergi iadesi sağlayan ofisin açılışı yapıldı

        Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'nda, ülkeye giriş yapan turistlerin alışverişlerde ödedikleri vergiyi geri almalarına olanak sağlayan ofis açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 19:09 Güncelleme: 01.11.2023 - 20:18
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        Kapıköy Sınır Kapısı'nda turistlere vergi iadesi sağlayan ofisin açılışı yapıldı
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        Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'nda, ülkeye giriş yapan turistlerin alışverişlerde ödedikleri vergiyi geri almalarına olanak sağlayan ofis açıldı.

        Van Ticaret ve Sanayi Odasından (Van TSO) yapılan açıklamada, söz konusu ofisin Kapıköy Sınır Kapısı'nda hizmet vermeye başladığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Van TSO Başkanı Necdet Takva, ülkenin İran'a açılan 3 sınır kapısından biri olan Kapıköy'de ilk ofisin açılışını yaptıklarını belirtti.

        Gürbulak ve Esendere sınır kapılarında bu ofisin bulunmadığını ifade eden Takva, "Bu ofisin Kapıköy Sınır Kapısı'nda açılması Kapıköy'ün kara sınır kapıları arasında geldiği noktayı ve önemini açık şekilde göstermektedir. Tüm firma çalışanlarına, Kapıköy Gümrük Müdürümüze ve Gümrük Turizm İşletmeleri Kapıköy Müdürüne teşekkür ediyorum. Kapıköy'de önemli bir eksiklik giderildi. Ayrıca yerel market zincirimiz olan YAKA Market ve Setur'un da Kapıköy'de açılması kapımızın uluslararası düzeye ulaşmasına önemli katkıda bulunmaktadır." diye konuştu.

        Takva, "2023 sonu itibarıyla 1 milyon turist hedefimiz vardı. Yeni yılın başında bu hedefi koymuştuk. Ancak kapımız uzun yıllar sınırlı süreli şekilde hizmet verdi. 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren 24 saat hizmet vermeye başladı. Artık uluslararası düzeyde kurumsal yapıya ulaşmış oldu. Bu da hedeflerimize ulaşmamız noktasında önemli bir gelişmeydi." değerlendirmesinde bulundu.

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