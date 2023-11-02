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        Van'da Kent Meydanı çalışmalarında sona gelindi

        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan kent meydanındaki çalışmaların büyük bölümü tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:22 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:22
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        Van'da Kent Meydanı çalışmalarında sona gelindi
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        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan kent meydanındaki çalışmaların büyük bölümü tamamlandı.

        Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 6 bin 580 metrekarelik alan, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Kent Meydanı'na dönüştürüldü.

        Meydanın bitişiğindeki Park AVM'nin duvarı da kentin doğal ve kültürel güzelliklerini yansıtan resimlerle donatıldı.

        Oturma alanları ve yeşil alanlar bulunan meydan, ışıklandırma çalışmalarının ardından Vanlıların hizmetine sunulacak.

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