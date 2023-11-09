Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler anısına anıt yapılacak

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'ın Edremit Belediyesi, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de hayatını kaybeden binlerce kişi anısına fidan dikilmesi, anıt yaptırılması ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik çalışmalara destek verilmesi kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:33 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler anısına anıt yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'ın Edremit Belediyesi, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de hayatını kaybeden binlerce kişi anısına fidan dikilmesi, anıt yaptırılması ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik çalışmalara destek verilmesi kararı aldı.

        Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AA muhabirine, kasım ayı meclis toplantısında, gündem maddelerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da görüştüklerini söyledi.

        İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Say, atılan binlerce ton bombayla yıkılan Gazze'nin yeniden inşasına destek olmak için Gazze Belediyesini "kardeş belediye" ilan ettiklerini belirtti.

        Edremit'teki en işlek parka "Gazze" adının verilmesine ve saldırılarda hayatını kaybedenler anısına fidan dikilmesine de karar verdiklerini anlatan Say, ayrıca bir anıt da yaptıracaklarını ifade etti.

        Belediyenin tüm işletmelerinde İsrail menşeli ve saldırılara destek veren şirketlerin ürünlerinin satışını durdurduklarını vurgulayan Say, "Meclisimizin aldığı yeni kararlarla boykotun çerçevesini genişlettik. Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor, insanlar şehit ediliyor. Özellikle çocuklarla ilgili 'siz öldürdükçe biz yaşatacağız' mottomuz var. Bu noktada, şehit olan her bir insanımız için, her bir çocuk için Edremit Kent Ormanı'na fidan dikeceğiz." diye konuştu.

        Say, Gazze'nin yeniden inşası konusunda da gereken hassasiyeti göstereceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Gazze'nin yeniden inşası konusunda kardeş belediye olduğumuzu ilan ettik. İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarımıza meclis kararımızı gönderdik. Yine Gazze'de şehit edilen kardeşlerimizin isimlerini yaşatacağımız bir anıt yaptırmayı düşünüyoruz. Bu kararlarda emeği geçen tüm meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. Sağ olsunlar destek verdiler. Gazze'nin ismini ilçemizdeki bir meydana ya da parka vererek yaşatmak istedik. Bu dört hamleyle Edremit Belediye Meclisi olarak Gazze'nin yanında olduğumuzu duyurmayı amaçladık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Kaostan çıkış arayışı
        Kaostan çıkış arayışı
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı

        Benzer Haberler

        Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan: O otelde kalmış olsaydım, belki benim de adı...
        Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan: O otelde kalmış olsaydım, belki benim de adı...
        Van'da lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Van'da lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi
        "Spor Van Projesi" kapsamında Van'da 13 yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor
        "Spor Van Projesi" kapsamında Van'da 13 yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor
        "Kadrajımdan Edremit" fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı
        "Kadrajımdan Edremit" fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı
        Van'da devlet desteğiyle 27 ton kapasiteli alabalık tesisi açtı
        Van'da devlet desteğiyle 27 ton kapasiteli alabalık tesisi açtı
        Kullanılmayan mobilya ve ev eşyalarını yenileyerek farklı ürünlere dönüştür...
        Kullanılmayan mobilya ve ev eşyalarını yenileyerek farklı ürünlere dönüştür...