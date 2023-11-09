Van'da göl kıyısına yapılan yol tamamlanma aşamasına geldi Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Van Gölü kıyısında yapımına başlanan 1100 dönümlük alandaki rekreasyon projesi ile sahil yolundaki çalışmalarda sona gelindi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Van Gölü kıyısında yapımına başlanan 1100 dönümlük alandaki rekreasyon projesi ile sahil yolundaki çalışmalarda sona gelindi.

Tuşba ilçesindeki Yaşar Kemal Parkı ile Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli arasında bulunan Van Gölü kıyısındaki yaklaşık 12 kilometrelik bölüme 30 metre genişliğinde gidiş-geliş 4 şeritli sahil yolu yapıldı.

Asfalt serimi tamamlanan yolla entegre olacak şekilde kıyı şeridindeki 1100 dönümlük alana da 3 bin 500 metrelik ahşap yürüyüş yolu, seyir terasları, kuş gözlem noktaları, bisiklet yolu, çocuk oyun grupları ve dinlenme alanlarının yer alığı park da inşa edildi.

Çalışmaları inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sahil yolunun bir ay içinde vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Van'ın imarı, inşası, halkın huzur ve esenliğine katkı sunmak için çalıştıklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Vanlıların en büyük hayallerinden biri Van Sahil Yolu Projesi. Yoldaki çalışmaları yerinde inceledik, tüm hızıyla ilerliyor. Sahil Yolu, Van Gölü'nün gerdanlığı olacak. 1100 dönümlük rekreasyon alanları, 12 kilometrelik sahil yolu, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları çok güzel oldu. Sadece sahil yolu değil, Eski Van Şehri'ni de ayağa kaldırma çalışmalarımız sürüyor. Eski Van Şehri'ni kültür, turizm ve ekonomi merkezi yaptığımızda, sahil yolunu açtığımızda Van'ımız çok güzel, kıymetli bir alana kavuşacak."