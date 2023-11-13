Van'da öğrenciler için ücretsiz tiyatro gösterileri başladı Van Büyükşehir Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ara tatilde öğrenciler için başlatılan ücretsiz tiyatro etkinlikleri başladı.

Van Büyükşehir Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ara tatilde öğrenciler için başlatılan ücretsiz tiyatro etkinlikleri başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 5 gün sürecek olan tiyatro etkinliği, "Çizmeli Kedi" adlı gösterisi ile başladı.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyunu, iki seans olarak sahnelendi.

Çocukların ara tatillerini hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle değerlendirmelerini amaçlayan tiyatro oyunları, yarın saat 13.00'te "Martı ile Kedi" adlı oyunla devam edecek.