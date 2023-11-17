Van'da terör operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim-17 Kasım'da Başkale ve Çatak ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan arazi taramalarında kalaşnikof, makineli tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, 6 mayın, 5 el bombası, 1514 mühimmat, 14 şarjör, havan mermisi, 16 roket mermisi, 15 kilogram amonyum nitrat, 34 mutfak tüpü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edremit, Özalp, Bahçesaray ile Erciş ilçelerinde gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ayrıca "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.