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        Başkale Milli Eğitim Müdürü Samsa göreve başladı

        Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan İsmet Samsa, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:59 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:06
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        Başkale Milli Eğitim Müdürü Samsa göreve başladı
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        Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan İsmet Samsa, göreve başladı.

        Samsa, gazetecilere, ilçede görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Van'da 26 yıldan bu yana eğitim camiasının her aşamasında hizmet verdiğini belirten Samsa, şunları kaydetti:

        "Eğitim, öğretimde aldığımız bayrağı daha ileriye götürmek için elimizden gelen her türlü gayreti ve çabayı sarf edeceğiz. Bilgimizi, becerimizi, deneyimlerimizi bu yönde aktaracağız. İnşallah devlet büyüklerimizin destekleriyle öğretmenlerimizle ve geleceğimiz olan çocuklarımızla güzel işlere imza atacağız. Eğitim camiası olarak birlik ve beraberlik içinde eğitim kalitesini yükseltmek için çalışacağız. Eğitime yapılan yatırımın hem uzun vadeli, hem de bir ülke ve millet için en mühim yatırım olduğunun bilincindeyiz. Başkale'nin daha ileri bir noktaya taşınabilmesi, eğitimde kalitenin daha üst seviyelere yükseltilebilmesi için elimizden gelen her şeyi ortaya koymalıyız."

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