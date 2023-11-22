Gürpınar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi devreye alındı Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından, Gürpınar'da yapılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi devreye alındı.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından, Gürpınar'da yapılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi devreye alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen 'Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı' çerçevesinde Van Gölü'nün korunmasına yönelik projeler devam ediyor.

Gölün gelecek nesillere daha temiz ulaştırılması için VASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 6 ilçede arıtma tesisleri inşa ediliyor.

VASKİ'nin 2023 Yatırım Programı kapsamında İller Bankası'nın "Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri" (SUKAP) desteğiyle Gürpınar ilçesindeki atık su sorununu çözmek için başlayan çalışma tamamlandı.

İlçede 58 bin metrekarelik alana inşa edilen "İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi" devreye alındı.

Yaklaşık 31 Milyon liralık yatırımla hayata geçirilen tesisle, ilçe merkezi ve çevre köylerdeki atık suların arıtılması sağlanacak.