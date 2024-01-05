Muradiye'de kontrolden çıkan tır yolun kenarındaki tarlaya savruldu

Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan tır, yolun kenarındaki tarlaya savruldu.

Fetih Yılmaz yönetimindeki 33 CRU 18 plakalı tır, Muradiye-Van kara yolunda kontrolden çıktı.

Yolun kenarındaki tarlaya savrulan tırı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Muradiye Belediyesine ait iş makinesiyle tırın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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