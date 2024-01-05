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        Muradiye'de kontrolden çıkan tır yolun kenarındaki tarlaya savruldu

        Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan tır, yolun kenarındaki tarlaya savruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:12 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:12
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        Muradiye'de kontrolden çıkan tır yolun kenarındaki tarlaya savruldu
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        Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan tır, yolun kenarındaki tarlaya savruldu.

        Fetih Yılmaz yönetimindeki 33 CRU 18 plakalı tır, Muradiye-Van kara yolunda kontrolden çıktı.

        Yolun kenarındaki tarlaya savrulan tırı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Muradiye Belediyesine ait iş makinesiyle tırın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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