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        Van Muradiye'de belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor

        Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 18:19 Güncelleme: 06.01.2024 - 19:15
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        Van Muradiye'de belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor
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        Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

        Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe geneline kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Belediye bünyesindeki 5 greyder, 7 hidromek, 4 loder, kar püskürtme aracı, tuzlama aracıyla 60 personel, tüm mahallelerin yolunu açık tutmak için çaba gösteriyor.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, ilçede karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerin görev başında olduğunu kaydeden Aydoğan, "Okul servis güzergahlarının ve kırsal mahalle yollarının açık tutulması, vatandaşlarımızın güvenli şekilde seyahat edebilmesi için Muradiye Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahadayız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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