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        Van'da ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

        Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 17:21 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:30
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        Van'da ambulans helikopter hamile kadın için havalandı
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        Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede rahatsızlanan 36 haftalık hamile kadın, yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesine götürüldü.

        Doktorlar tarafından müdahale edilen kadının, ileri tetkik ve tedavi için Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edilmesine karar verildi.

        112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep edilmesi üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hamile kadın, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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