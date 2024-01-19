Van'da ambulans helikopter hamile kadın için havalandı
Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne ulaştırıldı.
Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede rahatsızlanan 36 haftalık hamile kadın, yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesine götürüldü.
Doktorlar tarafından müdahale edilen kadının, ileri tetkik ve tedavi için Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edilmesine karar verildi.
112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep edilmesi üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hamile kadın, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü.
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