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        Van'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı

        Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 27 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:39 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:39
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        Van'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı
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        Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 27 kişi yaralandı.

        Van-Bitlis kara yolu Yuva Mahallesi mevkisinde 30 AAE 285 plakalı yolcu midibüsü devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Midibüsten çıkarılan 4'ü çocuk 27 yaralı, ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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