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        Van'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 18:54 Güncelleme: 22.01.2024 - 18:58
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        Van'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Van-Doğubayazıt kara yolu Açıkyol Mahallesi mevkisinde 25 ACT 132 plakalı kamyonet, 65 EF 782 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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