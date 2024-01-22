Van'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Van'ın Muradiye ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Van-Doğubayazıt kara yolu Açıkyol Mahallesi mevkisinde 25 ACT 132 plakalı kamyonet, 65 EF 782 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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