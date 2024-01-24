Van'da rahatsızlanan diyaliz hastası ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan diyaliz hastası, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Demirtepe Mahallesi'nde rahatsızlanan 75 yaşındaki Mehmet Ali Taş'ı yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yolu açarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Ambulansa alınan Taş, Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.