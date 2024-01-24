Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da rahatsızlanan diyaliz hastası ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan diyaliz hastası, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 17:05 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da rahatsızlanan diyaliz hastası ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan diyaliz hastası, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

        Demirtepe Mahallesi'nde rahatsızlanan 75 yaşındaki Mehmet Ali Taş'ı yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yolu açarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

        Ambulansa alınan Taş, Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 132 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 132 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da 132 kaçak göçmen yakalandı, 12 organizatöre işlem yapıldı
        Van'da 132 kaçak göçmen yakalandı, 12 organizatöre işlem yapıldı
        Doğum sancısı tutan kadına ulaşamayan sağlık ekibi iş makinesiyle taşındı
        Doğum sancısı tutan kadına ulaşamayan sağlık ekibi iş makinesiyle taşındı
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1036 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1036 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        Van'daki denetimlerde 342 sürücü hakkında işlem yapıldı
        Van'daki denetimlerde 342 sürücü hakkında işlem yapıldı
        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı
        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı