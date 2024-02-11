Van'da ekipler tipiden kapanan mezra yolunu açarak su şebekesini onardı
Van'ın Erciş ilçesinde ekipler, tipi nedeniyle kapanan mezra yolunu açarak içme suyu hattında meydana gelen arızayı giderdi.
Van'ın Erciş ilçesinde ekipler, tipi nedeniyle kapanan mezra yolunu açarak içme suyu hattında meydana gelen arızayı giderdi.
İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Pay Mahallesi'ne bağlı Tırmıklı mezrasının içme suyu hattı arızalandı.
Susuz kalan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yönlendirildi.
Belediye karla mücadele ekibi, 10 saatlik çalışmanın ardından 12 kilometrelik yolu açtı.
Yolun açılmasıyla bölgeye ulaşan görevliler, zarar gören şebekeyi onarıp mezraya yeniden su verilmesini sağladı.
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