Van'da kaçak avlanılan 4 ton 650 kilogram inci kefaline el koyuldu

Van'ın Erciş, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avlanılan 4 ton 650 kilogram inci kefali ele geçirildi, 4 kişiye 85 bin 394 lira idari para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inci kefalinin kaçak avlanılmasının önlenmesine yönelik denetim yaptı.

Bu kapsamda, Erciş, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde yürütülen çalışmalarda 2 tonu canlı, toplam 4 ton 650 kilogram canlı inci kefali ile şişme bot, 2 serpme ağ ve 200 metre manyat ağ ele geçirildi.