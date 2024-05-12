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        Van'da kaçak avlanılan 4 ton 650 kilogram inci kefaline el koyuldu

        Van'ın Erciş, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avlanılan 4 ton 650 kilogram inci kefali ele geçirildi, 4 kişiye 85 bin 394 lira idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 13:37 Güncelleme: 12.05.2024 - 13:37
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        Van'da kaçak avlanılan 4 ton 650 kilogram inci kefaline el koyuldu
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        Van'ın Erciş, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avlanılan 4 ton 650 kilogram inci kefali ele geçirildi, 4 kişiye 85 bin 394 lira idari para cezası verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inci kefalinin kaçak avlanılmasının önlenmesine yönelik denetim yaptı.

        Bu kapsamda, Erciş, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde yürütülen çalışmalarda 2 tonu canlı, toplam 4 ton 650 kilogram canlı inci kefali ile şişme bot, 2 serpme ağ ve 200 metre manyat ağ ele geçirildi.

        Canlı inci kefalleri suya bırakıldı, ele geçirilen diğer balıklar ve malzemeler de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edildi.

        Kaçak avcılık yapan 4 kişiye 85 bin 394 lira idari para cezası uygulandı, bir araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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