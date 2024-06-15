AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, Gevaş Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gevaş Devlet Hastanesi inşaatında incelemlerde bulundu.

Yapımı devam eden 50 yataklı hastane inşaatına gelen Türkmenoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların sağlık hizmetinden en iyi şekilde yararlanması için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Türkmenoğlu, hastane yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.

21 bin metrekare alana inşa edilen hastanenin ilçeye değer katacağını anlatan Türkmenoğlu, "Yıl sonu itibarıyla teslim edilmesi planlanıyor. Hemşerilerimizin nezih ve hijyenik ortamlarda, kapasitesi geniş mekanlarda hizmet alması bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, kabine üyelerimiz, yoğun şekilde çalışıyor. Biz de çalışmaların yakın takipçisiyiz." dedi.