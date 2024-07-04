Şarkıcı Fatma Turgut, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi

Şarkıcı Fatma Turgut, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.​​​​​​​

Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinlikte şarkıcı Turgut, kansere katılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerine kep attırdı.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Turgut, geçen yıl kasım ayında da Van'da konser verdiğini belirtti.

Öğrencilerle sohbet eden Turgut, "Ben burayı ve buraya gelmeyi çok seviyorum. Ben de müzik öğretmeniyim, 3 sene öğretmenlik yaptım. Gönlünüzden geçen hangisiyse umarım gerçek olur." dedi.