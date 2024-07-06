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        Şarkıcı Bengü Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 00:15 Güncelleme: 06.07.2024 - 00:15
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        Şarkıcı Bengü Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
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        Şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

        Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Bengü, eserlerini seslendirdi.

        Van'da ilk defa konser verdiğini belirten Bengü, kentte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Hayranlarına seslenen Bengü, "Uzun zamandır hiç bu kadar heyecanlanmamıştım, kalbim duracak gibi oldu. Van'a hep gelmek istedim ama kısmet olmadı. Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim. Festival inanılmaz güzel ve kalabalığın enerjisini hissedebiliyorum. Çok güzelsiniz." diye konuştu.

        Hayranlarının da şarkılarına eşlik ettiği Bengü, konsere katılanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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