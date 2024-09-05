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        Van'da 90 bin kişi, tiyatroyla buluşturuldu

        Van Devlet Tiyatrosu'nda 2023-2024 sezonunda 90 bin kişi, tiyatroyla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:57 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:57
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        Van'da 90 bin kişi, tiyatroyla buluşturuldu
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        Van Devlet Tiyatrosu'nda 2023-2024 sezonunda 90 bin kişi, tiyatroyla buluşturuldu.

        Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, yaptığı açıklamada, gençleri ve çocukları, kültür sanatla buluşturduklarını söyledi.

        Başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Erkmen, şunları kaydetti:

        "2023 2024 sezonu geride bıraktık. Köylerden kente gelemeyenlere seyyar tiyatroyla tiyatro oyunu izlettik. 5 bin çocuğumuza tiyatro sergiledik. Mahallelerde yaptığımız proje ile çocuklarımıza ücretsiz tiyatro izlettik. Düzenlediğimiz şenlikte 11 gün boyunca 25 binin üzerinde çocuğumuza ulaştık. Bu bir ilk oldu. Kaliteli oyuncular, atölyeler, oyunlarla kaliteli bir izleyiciye ulaştık. 90 bin seyirciye ulaştık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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