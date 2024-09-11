VEDAŞ Bölge Müdürü Talay, aydınlatma direkleriyle ilgili projeyi anlattı
Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bölge Müdürü Fatih Talay, aydınlatma direklerindeki arızalara yerden müdahale olanağı getiren "Polimer Eksenel Aydınlatma Direği" projesini anlattı.
Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bölge Müdürü Fatih Talay, aydınlatma direklerindeki arızalara yerden müdahale olanağı getiren "Polimer Eksenel Aydınlatma Direği" projesini anlattı.
Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak lambalarındaki arızaları gidermek için "Polimer Eksenel Aydınlatma Direği" projesini geliştirdiklerini söyledi.
Proje sayesinde aydınlatma direklerine çıkılmadan arızanın giderilebileceği anlatan Talay, "AR-GE'yi yaygınlaştırma projeleri kapsamında bu projeyi geliştirdik. Proje kapsamında bütün bölgemizde yeni direkleri kullanmaya çalışacağız. Direkler ortadan ayrılarak yatay bir şekilde indirilebiliyor. Bu sayede üzerindeki armatürler değiştirilebiliyor. Dünyada örnekleri mevcut ancak Türkiye'de ilk defa bu projeyi biz uyguladık." dedi.
Ar-Ge Müdürü Salih Eroğuz ise projenin sürdürülebilirliğine vurgu yaparak, "Projeyle iş kazalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Personel direğe çıkmadan aşağıdan müdahale ediyor. Sepetli araç ihtiyacı ortadan kalkıyor. Böylece trafik kazalarının önüne geçilmiş oluyor. Mevcut direklerde bir arızaya müdahale süresi 2-3 saatken, yeni direklerimizle bu süre 15-20 dakikaya indirildi." diye konuştu.
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