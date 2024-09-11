Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        VEDAŞ Bölge Müdürü Talay, aydınlatma direkleriyle ilgili projeyi anlattı

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bölge Müdürü Fatih Talay, aydınlatma direklerindeki arızalara yerden müdahale olanağı getiren "Polimer Eksenel Aydınlatma Direği" projesini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 16:35 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        VEDAŞ Bölge Müdürü Talay, aydınlatma direkleriyle ilgili projeyi anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bölge Müdürü Fatih Talay, aydınlatma direklerindeki arızalara yerden müdahale olanağı getiren "Polimer Eksenel Aydınlatma Direği" projesini anlattı.

        Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak lambalarındaki arızaları gidermek için "Polimer Eksenel Aydınlatma Direği" projesini geliştirdiklerini söyledi.

        Proje sayesinde aydınlatma direklerine çıkılmadan arızanın giderilebileceği anlatan Talay, "AR-GE'yi yaygınlaştırma projeleri kapsamında bu projeyi geliştirdik. Proje kapsamında bütün bölgemizde yeni direkleri kullanmaya çalışacağız. Direkler ortadan ayrılarak yatay bir şekilde indirilebiliyor. Bu sayede üzerindeki armatürler değiştirilebiliyor. Dünyada örnekleri mevcut ancak Türkiye'de ilk defa bu projeyi biz uyguladık." dedi.

        Ar-Ge Müdürü Salih Eroğuz ise projenin sürdürülebilirliğine vurgu yaparak, "Projeyle iş kazalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Personel direğe çıkmadan aşağıdan müdahale ediyor. Sepetli araç ihtiyacı ortadan kalkıyor. Böylece trafik kazalarının önüne geçilmiş oluyor. Mevcut direklerde bir arızaya müdahale süresi 2-3 saatken, yeni direklerimizle bu süre 15-20 dakikaya indirildi." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!

        Benzer Haberler

        Flamingolara fotoğrafçılardan yoğun ilgi
        Flamingolara fotoğrafçılardan yoğun ilgi
        Emniyetin "kurbağa adamları" Van Gölü'ndeki dalışlarla göreve hazırlanıyor
        Emniyetin "kurbağa adamları" Van Gölü'ndeki dalışlarla göreve hazırlanıyor
        Van'da 800 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı
        Van'da 800 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı
        Van'da "İklim Değişikliğine Uyum Eğitimleri"nin üçüncü toplantısı yapıldı
        Van'da "İklim Değişikliğine Uyum Eğitimleri"nin üçüncü toplantısı yapıldı
        Çaldıran Kaymakam Bakan, jeotermal serada incelemelerde bulundu
        Çaldıran Kaymakam Bakan, jeotermal serada incelemelerde bulundu
        Yamaç paraşütü tutkunları Van semalarında uçtu
        Yamaç paraşütü tutkunları Van semalarında uçtu