VEDAŞ Bölge Müdürü Talay, aydınlatma direkleriyle ilgili projeyi anlattı

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bölge Müdürü Fatih Talay, aydınlatma direklerindeki arızalara yerden müdahale olanağı getiren "Polimer Eksenel Aydınlatma Direği" projesini anlattı.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak lambalarındaki arızaları gidermek için "Polimer Eksenel Aydınlatma Direği" projesini geliştirdiklerini söyledi.

Proje sayesinde aydınlatma direklerine çıkılmadan arızanın giderilebileceği anlatan Talay, "AR-GE'yi yaygınlaştırma projeleri kapsamında bu projeyi geliştirdik. Proje kapsamında bütün bölgemizde yeni direkleri kullanmaya çalışacağız. Direkler ortadan ayrılarak yatay bir şekilde indirilebiliyor. Bu sayede üzerindeki armatürler değiştirilebiliyor. Dünyada örnekleri mevcut ancak Türkiye'de ilk defa bu projeyi biz uyguladık." dedi.